В уряді Великої Британії обговорюють можливість перенести процес Brexit на два роки.

Уряд Великої Британії обговорює можливість перенести процес виходу країни з Євросоюзу на два роки.

Якщо наступного тижня члени Палати громад підтримають угоду з ЄС, то Brexit перенесуть на 30 червня.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вважає, що процес Brexit перенесуть на більш тривалий термін, якщо парламент втретє відхилить угоду з ЄС.

Читайте: Brexit: британські депутати відмовилися від “жорсткого” розриву з ЄС

Крім того, після відхилення можливості так званого жорсткого виходу Великої Британії з ЄС (без угоди), в парламентарів з’явилася можливість проголосувати за тривале відтермінування Brexit.

Нагадаємо, 12 березня у парламенті Великої Британії вдруге відхилили угоду з ЄС щодо Brexit.