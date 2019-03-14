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Велика Британія може відкласти Brexit на 2 роки – ЗМІ

В уряді Великої Британії обговорюють можливість перенести процес Brexit на два роки.

Brexit

Уряд Великої Британії обговорює можливість перенести процес виходу країни з Євросоюзу на два роки.

Якщо наступного тижня члени Палати громад підтримають угоду з ЄС, то Brexit перенесуть на 30 червня.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вважає, що процес Brexit перенесуть на більш тривалий термін, якщо парламент втретє відхилить угоду з ЄС.

Читайте: Brexit: британські депутати відмовилися від “жорсткого” розриву з ЄС

Крім того, після відхилення можливості так званого жорсткого виходу Великої Британії з ЄС (без угоди), в парламентарів з’явилася можливість проголосувати за тривале відтермінування Brexit.

Нагадаємо, 12 березня у парламенті Великої Британії вдруге відхилили угоду з ЄС щодо Brexit.

Джерело: The Daily Telegraph

Фото: Dreamstime

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