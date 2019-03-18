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В Венесуэле готовятся к роспуску правительства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен распустить действующих министров страны.

Венесуела

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что глава государства Николас Мадуро планирует распустить действующее правительство.

По ее словам, такая реструктуризация венесуэльского кабмина планируется для того, чтобы защитить родину Боливара и Чавеса.

Это решение Мадуро собирается реализовать во время кризиса и двоевластия в стране, поскольку Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы.

Формирование нового правительства может никоим образом не повлиять на ситуацию, поскольку большое количество стран ЕС, а также США, Австралия и Канада признали легитимность Гуаидо.

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К слову, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ответственность за блэкаут в стране несет президент США Дональд Трамп.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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