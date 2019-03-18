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У Венесуелі готуються до розпуску уряду

Президент Венесуели Ніколас Мадуро має намір розпустити чинних міністрів країни.

Венесуела

Віце-президент Венесуели Делсі Родрігес заявила, що глава держави Ніколас Мадуро планує розпустити чинний уряд.

За її словами, така реструктуризація венесуельського кабміну планується для того, аби захистити батьківщину Болівара і Чавеса.

Це рішення Мадуро збирається реалізувати під час кризи та двовладдя в країні, оскільки Хуан Гуаїдо оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели.

Формування нового уряду може жодним чином не вплинути на ситуацію, оскільки велика кількість країн ЄС, а також США, Австралія і Канада визнали легітимність Гуаїдо.

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До слова, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що відповідальність за блекаут в країні несе президент США Дональд Трамп.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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