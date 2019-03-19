Сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что покидает пост главы государства. Факты ICTV собрали самые важные сведения о “вечном” президенте.

Ранние годы и приход к власти

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган в Казахской ССР. После окончания ПТУ в городе Днепродзержинск, будущий президент начал работать на заводах и большую часть посвятил Карагандинскому металлургическому заводу.

С 1969 года он начал выполнять партийную работу. А первые шаги в политики начались с должности секретаря парткома Карагандинского металлургического комбината, которую он занимал с 1973 по 1978 год, а в 1979 году Назарбаев стал секретарем Центрального Комитета Компартии Казахстана.

В 1989 году он стал первым секретарем Центрального Комитета Компартии Казахстана. Президентом тогда еще Казахской ССР Назарбаев был учрежден в апреле 1990 года.

Президентство и достижения

Первый срок новоиспеченного президента попал как раз на тот момент, когда Советский Союз прекращал свое существование. Однако Назарбаев был большим противником этого решения и всячески выступал против соответствующего решения.

После распада СССР в Казахстане устроили первые выборы президента, на которых победил Назарбаев, поскольку был единственным кандидатом. После переименовании страны в Республику Казахстан он стал ее первым и единственным до сегодняшнего дня президентом.

В свои первые годы на посту президента Казахстана Назарбаев представил программу развития страны под названием Казахстан-2030. Некоторые склонны считать, что успех главы Казахстана во многом зависел от быстрого выполнения ее пунктов.

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В 1992 году страна стала членом ООН, а ее главными международными союзниками стали Китай, Япония, США и Россия.

Пребывание на посту президента Назарбаева продлили в 1995 году, а в 1999 году его избрали на новый срок. То же самое повторилось и в 2005 году.

В 2007 году парламент Казахстана закрепил за Назарбаевым возможность пожизненно занимать должность главы государства, однако выборы в стране не отменили.

Критика Назарбаева

Несмотря на экономические и международные достижения, лидера Казахстана часто критикуют за цензуру, которой подвергаются СМИ в стране. Согласно рейтингу Репортеры без границ, Казахстан занимает 175 место по уровню свободы слова в мире.

Также существуют в стране и проблемы с правами человека, а большая часть власти сосредоточена именно в руках президента. Организация Freedom House поставила Казахстану оценку 6 по политическим правам и 5 по гражданским свободам (1 – самая высокая оценка в рейтинге, минимальная – 7).

Хотя президент Назарбаев и объявил так называемую “священную войну” коррупции и даже определил для нее 10 шагов, это не помешало стране получить 2,2 балла по уровню коррумпированности в 2004 году (оценка ниже 3 баллов означает безудержную коррупцию). За 10 лет ситуация особо не изменилась и в 2014 году Казахстан оказался на 126 месте из 175 стран по уровню восприятия коррупции.

Семья Назарбаева нередко становилась фигурантом в расследованиях об отмывании денег, убийствах и подкупах.

К слову, в Астане (Казахстан) задержали и депортировали правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко.