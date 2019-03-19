Сьогодні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив, що покидає пост глави держави. Факти ICTV зібрали найважливіші відомості про “вічного” президента.

Ранні роки і прихід до влади

Нурсултан Назарбаєв народився 6 липня 1940 року в селі Чемолган в Казахській РСР. Після закінчення ПТУ в місті Дніпродзержинськ, майбутній президент почав працювати на заводах і більшу частину присвятив Карагандинському металургійному заводу.

З 1969 року він почав виконувати партійну роботу. А перші кроки в політики почалися з посади секретаря парткому Карагандинського металургійного комбінату, яку він займав з 1973 по 1978 рік, а у 1979 році Назарбаєв став секретарем Центрального Комітету Компартії Казахстану.

У 1989 році він став першим секретарем Центрального Комітету Компартії Казахстану. Президентом тоді іще Казахської РСР Назарбаєв був затверджений у квітні 1990 року.

Президентство і досягнення

Перший термін новоспеченого президента потрапив якраз на той момент, коли Радянський Союз припиняв своє існування. Однак Назарбаєв був великим противником цього рішення і всіляко виступав проти відповідного рішення.

Після розпаду СРСР в Казахстані влаштували перші вибори президента, на яких переміг Назарбаєв, оскільки був єдиним кандидатом. Після перейменування країни в Республіку Казахстан він став її першим і єдиним до сьогоднішнього дня президентом.

У свої перші роки на посаді президента Казахстану Назарбаєв представив програму розвитку країни під назвою Казахстан-2030. Дехто схильний вважати, що успіх глави Казахстану багато в чому залежав від швидкого виконання її пунктів.

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У 1992 році країна стала членом ООН, а її головними міжнародними союзниками стали Китай, Японія, США і Росія.

Перебування на посаді президента Назарбаєва подовжили у 1995 році, а в 1999 році його обрали на новий термін. Те ж саме повторилося і в 2005 році.

У 2007 році парламент Казахстану закріпив за Назарбаєвим можливість довічно обіймати посаду глави держави, проте вибори в країні не скасували.

Критика Назарбаєва

Незважаючи на економічні та міжнародні досягнення, лідера Казахстану часто критикують за цензуру, на яку наражаються ЗМІ в країні. Згідно з рейтингом Репортери без кордонів, Казахстан займає 175 місце за рівнем свободи слова у світі.

Також існують в країні й проблеми з правами людини, а велика частина влади зосереджена саме в руках президента. Організація Freedom House поставила Казахстану оцінку 6 з політичних прав і 5 з громадянських свобод (1 – найвища оцінка в рейтингу, мінімальна – 7).

Хоча президент Назарбаєв й оголосив так звану “священну війну” корупції і навіть визначив для неї 10 кроків, це не завадило країні отримати 2,2 бали за рівнем корумпованості у 2004 році (оцінка нижче 3 балів означає нестримну корупцію). За 10 років ситуація особливо не змінилася і в 2014 році Казахстан опинився на 126 місці з 175 країн за рівнем сприйняття корупції.

Сім’я Назарбаєва нерідко ставала фігурантом у розслідуваннях щодо відмивання грошей, вбивств і підкупів.

До слова, в Астані (Казахстан) затримали і депортували правозахисників Людмилу Волошину і Валерія Явтушенко.