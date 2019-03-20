В Индии 20-21 марта проходит традиционный праздник Холи, во время которого принято обкидывают друг друга разноцветными порошками.

Ежегодный индуистский фестиваль весны Холи еще называют Пхагвах или Фестиваль красок.

Холи – праздник, который символизирует приход весны.

Согласно легенде Кришна пришел в Барсану, дабы вызвать ревность у своей любимой Радхи. В ответ женщины деревни прогнали его. Теперь женщины из города Барсана в игровой форме прогоняют в этот день мужей и бросаются в них разноцветными порошками.

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Во время Холи улицы индийских городов превращаются в площадки для празднования. Местные жители и туристы бросаются красками, веселятся и танцуют под традиционную музыку.