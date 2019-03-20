PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Фестиваль красок в Индии: как проходит самый яркий праздник в мире

В Индии 20-21 марта проходит традиционный праздник Холи, во время которого принято обкидывают друг друга разноцветными порошками.

Фестиваль красок в Индии: как проходит самый яркий праздник в мире

Ежегодный индуистский фестиваль весны Холи еще называют Пхагвах или Фестиваль красок.

Холи – праздник, который символизирует приход весны.

Согласно легенде Кришна пришел в Барсану, дабы вызвать ревность у своей любимой Радхи. В ответ женщины деревни прогнали его. Теперь женщины из города Барсана в игровой форме прогоняют в этот день мужей и бросаются в них разноцветными порошками.

Читайте: Феерично и сексуально: как прошел карнавал в Рио-де-Жанейро

Во время Холи улицы индийских городов превращаются в площадки для празднования. Местные жители и туристы бросаются красками, веселятся и танцуют под традиционную музыку.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка