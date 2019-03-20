В Індії 20-21 березня проходить традиційне свято Холі, під час якого прийнято обкидали один одного різнокольоровими порошками.

Щорічний індуїстський фестиваль весни Холі ще називають Пхагвах або Фестиваль фарб.

Холі – свято, яке символізує прихід весни.

Згідно з легендою Крішна прийшов у Барсану, щоб викликати ревнощі у своєї коханої Радхі. У відповідь жінки села прогнали його. Тепер жінки з міста Барсана в ігровій формі проганяють у цей день чоловіків і кидаються в них різнобарвними порошками.

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Під час Холі вулиці індійських міст перетворюються у площадки для святкування. Місцеві жителі і туристи кидаються фарбами, веселяться і танцюють під традиційну музику.