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Евросоюз согласился отложить Brexit – дата

Европейский союз согласился отложить выход Великобритании из ЕС до 22 мая.

Евросоюз согласился отложить Brexit – дата

На саммите лидеры стран Европейского союза согласовали отсрочку Brexit до 22 мая.

Однако отложить выход Британии из ЕС согласились при условии, если британский парламент поддержит соглашение Лондона с Брюсселем.

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Напомним, что премьер Великобритании Тереза Мэй просила об отсрочке до 30 июня. Однако такое условие не устраивает страны ЕС из-за отказа Британии проводить на своей территории выборы в европейский парламент, которые состоятся в конце мая.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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