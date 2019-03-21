Европейский союз согласился отложить выход Великобритании из ЕС до 22 мая.

На саммите лидеры стран Европейского союза согласовали отсрочку Brexit до 22 мая.

Однако отложить выход Британии из ЕС согласились при условии, если британский парламент поддержит соглашение Лондона с Брюсселем.

Читайте: Правительство Великобритании отклонило решение про второй референдум по Brexit

Напомним, что премьер Великобритании Тереза Мэй просила об отсрочке до 30 июня. Однако такое условие не устраивает страны ЕС из-за отказа Британии проводить на своей территории выборы в европейский парламент, которые состоятся в конце мая.