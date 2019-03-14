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Правительство Великобритании отклонило решение про второй референдум по Brexit

Парламент Великобритании проголосовал против проведения второго референдума по выходу страны из Евросоюза и принял решение об отсрочке.

Правительство Великобритании отклонило решение про второй референдум по Brexit

За поправку, которую внесли лейбористы и консерваторы проголосовали 85 должностных лиц, а против – 344. Поправка предусматривала проведение повторного референдума о Brexit.

Решение об отсрочке Brexit поддержали 412 депутатов, против проголосовали – 202.

– Для выхода из тупика, который сложился из-за Brexit, необходимо больше времени, – сообщает CNN.

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Накануне депутаты парламента Великобритании не поддержали решение о том, чтобы выход Британии из Евросоюза прошел без соглашения. При этом соглашение о Brexit накануне депутаты отклонили.

12 марта парламент во второй раз отклонил соглашение о выходе из ЕС.

Напомним, правительство Великобритании рассказало о списке мер, которые будут применены в том случае, если страна выйдет из Евросоюза без соответствующего соглашения.

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