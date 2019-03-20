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Мэй попросит лидеров ЕС отсрочить Brexit

Тереза Мэй обратится с просьбой к ЕС перенести Brexit на 30 июня.

Мэй попросит лидеров ЕС отсрочить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй планирует попросить Евросоюз перенести соглашение о выходе из ЕС до 30 июня с возможностью дальнейшей задержки.

Она надеется, что британский парламент одобрит соглашение о Brexit.

После этого стране потребуется короткое продление сроков для принятия необходимых законов.

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Такое смещение сроков должно быть согласовано всеми 27 странами-членами ЕС.

Вероятно, задержка Brexit может затянуться до двух лет. Однако ЕС не согласится на отсрочку, если Великобритания не представит конкретного плана действий на этот срок.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Тереза ​​Мэй может отказаться от Brexit.

Источник: ВВС

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