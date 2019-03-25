Российские военнослужащие в Каракасе должны провести консультации по военной подготовке армии Венесуэлы.

Целью прибытия военнослужащих РФ в Венесуэлу являются переговоры по военному сотрудничеству.

По словам высокопоставленного венесуэльского чиновника, среди тем переговоров сторон – военная подготовка и стратегия армии Венесуэлы. Также планируется обсуждение вопроса техобслуживания.

В то же время российские СМИ сообщают, что военные их страны прибыли в Каракас, чтобы провести консультации по ранее подписанным контрактам.

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Также называется имя генерала, который будет вести переговоры – это начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Василий Тонкошуров.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Венесуэлу прибыли два самолета с российскими военными.

Фото: Aviav