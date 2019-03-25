PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Названо причину прибуття російських військових до Венесуели

Російські військовослужбовці у Каракасі мають провести консультації щодо військової підготовки армії Венесуели.

Названо причину прибуття російських військових до Венесуели

Метою прибуття військовослужбовців РФ до Венесуели є переговори з військового співробітництва.

За словами високопоставленого венесуельського чиновника, серед тем переговорів сторін – військова підготовка та стратегія армії Венесуели. Також планується обговорення питання техобслуговування.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що військові їхньої країни прибули до Каракаса, щоб провести консультації щодо раніше підписаних контрактів.

Читайте: Держсекретар США назвав причетних до кризи у Венесуелі

Також називається ім’я генерала, який вестиме переговори – це начальник головного штабу Сухопутних військ ЗС РФ Василь Тонкошуров.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що до Венесуели прибули два літаки з російськими військовими.

Фото: Aviav

Джерело: Deutsche Welle

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка