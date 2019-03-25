Російські військовослужбовці у Каракасі мають провести консультації щодо військової підготовки армії Венесуели.

Метою прибуття військовослужбовців РФ до Венесуели є переговори з військового співробітництва.

За словами високопоставленого венесуельського чиновника, серед тем переговорів сторін – військова підготовка та стратегія армії Венесуели. Також планується обговорення питання техобслуговування.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що військові їхньої країни прибули до Каракаса, щоб провести консультації щодо раніше підписаних контрактів.

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Також називається ім’я генерала, який вестиме переговори – це начальник головного штабу Сухопутних військ ЗС РФ Василь Тонкошуров.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що до Венесуели прибули два літаки з російськими військовими.

Фото: Aviav