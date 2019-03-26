В Нижней палате конгресса США поддержали проект законопроекта о противодействии влиянию РФ на Европу в энергетической сфере.

В Нижней палате конгресса США состоялось голосование за проект законопроекта, целью которого является борьба с влиянием РФ на Европу в энергетической сфере.

Документ был поддержан голосами 391 конгрессмена.

Автор законопроекта Адам Кинзингер подчеркнул, что “президент РФ Владимир Путин уже давно использует энергоносители как оружие против Европы”.

Согласно принятому законопроекту, Госдеп сможет выделить для противодействия России $580 млн в 2021 году.

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В частности, документ выступает против Северного потока-2. В США считают, что Россия при помощи российского газопровода пытается втянуть Европу в энергетическую зависимость.

Законопроект еще должны принять в Сенате США, затем – подписать президент США Дональд Трамп.

К слову, Европейский парламент опубликовал доклад, в котором осудил строительство Северного потока-2.

Источник: Bloomberg, Голос Америки

Фото: Nord-stream2