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Факты / Мир / Россия

Северный поток-2: Дания отказала Газпрому в маршруте

Дания отказала российскому Газпрому в строительстве одного из маршрутов газопровода Северный поток-2.

северный поток

Дания отказала Газпрому в строительстве одного из маршрутов Северного потока-2.

По словам главы правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, отказ не останавливает проект.

Читайте: Северный поток-2 угрожает миру и безопасности всей Европы – глава МИД Польши

Напомним, 12 марта Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство газопровода Северный поток-2, потому что он угрожает усилением зависимости ЕС от российского газа.

Источник: Андрей Коболев/Facebook

Фото: gazprom.ru

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