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Північний потік-2: Данія відмовила Газпрому в маршруті

Данія відмовила російському Газпрому в будівництві одного з маршрутів газопроводу Північний потік-2.

северный поток

Данія відмовила Газпрому в будівництві одного з маршрутів Північного потоку-2.

За словами голови правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва, відмова не зупиняє проект.

Читайте: Північний потік-2 загрожує миру й безпеці всієї Європи – глава МЗС Польщі

Нагадаємо, 12 березня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2, бо він загрожує посиленням залежності ЄС від російського газу.

Джерело: Андрей Коболев/Facebook

Фото: gazprom.ru

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