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Факты / Мир

Совбез ООН принял резолюцию по противодействию терроризму

Совет безопасности ООН принял резолюцию по противодействию финансирования терроризма.

Совбез ООН принял резолюцию по противодействию терроризму

Совбез ООН единогласно принял резолюцию против финансирования терроризма. Одной из соавторок закона была Украина.

Документ обязывает все страны обеспечить в своем национальном законодательстве достаточные наказания за финансирование террористических организаций или отдельных террористов, выступающих с любой целью.

Совбез рекомендовал государствам, которые еще не сделали этого, создать подразделения финансовой разведки, повысить транспарентность финансовых операций, а также максимально эффективно использовать потенциал Интерпола.

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Против государств, которые откажутся выполнить эти требования, могут быть введены международные санкции.

Украинская делегация в своем выступлении отметила, что Россия как государство-агрессор дискредитирует международные усилия по борьбе с терроризмом через фабрикацию в оккупированном Крыму фейковых обвинений в террористической деятельности и вынесение незаконных судебных решений.

Ранее Факты ICTV писали о том, как Киев преодолеет вето РФ в Совбезе ООН.

Источник: Новости ООН

Фото: Dreamstime

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