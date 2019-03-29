Совет безопасности ООН принял резолюцию по противодействию финансирования терроризма.

Совбез ООН единогласно принял резолюцию против финансирования терроризма. Одной из соавторок закона была Украина.

Документ обязывает все страны обеспечить в своем национальном законодательстве достаточные наказания за финансирование террористических организаций или отдельных террористов, выступающих с любой целью.

Совбез рекомендовал государствам, которые еще не сделали этого, создать подразделения финансовой разведки, повысить транспарентность финансовых операций, а также максимально эффективно использовать потенциал Интерпола.

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Против государств, которые откажутся выполнить эти требования, могут быть введены международные санкции.

Украинская делегация в своем выступлении отметила, что Россия как государство-агрессор дискредитирует международные усилия по борьбе с терроризмом через фабрикацию в оккупированном Крыму фейковых обвинений в террористической деятельности и вынесение незаконных судебных решений.

Ранее Факты ICTV писали о том, как Киев преодолеет вето РФ в Совбезе ООН.

Источник: Новости ООН