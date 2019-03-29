Рада безпеки ООН прийняла резолюцію щодо протидії фінансування тероризму.
Радбез ООН одноголосно ухвалив резолюцію проти фінансування тероризму. Однією із співавторок закону була Україна.
Документ зобов’язує усі країни забезпечити у своєму національному законодавстві достатні покарання за фінансування терористичних організацій, або окремих терористів, які виступають з будь-якою метою.
Радбез рекомендував державам, які ще не зробили цього, створити підрозділи фінансової розвідки, підвищити транспарентність фінансових операцій, а також максимально ефективно використовувати потенціал Інтерполу.
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Проти держав, які відмовляться виконати ці вимоги, можуть бути введені міжнародні санкції.
Українська делегація у своєму виступі зазначила, що Росія як держава-агресор дискредитує міжнародні зусилля щодо боротьби із тероризмом через фабрикацію в окупованому Криму фейкових звинувачень в терористичній діяльності та винесення незаконних судових рішень.
Раніше Факти ICTV писали про те, як Київ подолає вето РФ у Радбезі ООН.
Джерело: Новини ООН