Рада безпеки ООН прийняла резолюцію щодо протидії фінансування тероризму.

Радбез ООН одноголосно ухвалив резолюцію проти фінансування тероризму. Однією із співавторок закону була Україна.

Документ зобов’язує усі країни забезпечити у своєму національному законодавстві достатні покарання за фінансування терористичних організацій, або окремих терористів, які виступають з будь-якою метою.

Радбез рекомендував державам, які ще не зробили цього, створити підрозділи фінансової розвідки, підвищити транспарентність фінансових операцій, а також максимально ефективно використовувати потенціал Інтерполу.

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Проти держав, які відмовляться виконати ці вимоги, можуть бути введені міжнародні санкції.

Українська делегація у своєму виступі зазначила, що Росія як держава-агресор дискредитує міжнародні зусилля щодо боротьби із тероризмом через фабрикацію в окупованому Криму фейкових звинувачень в терористичній діяльності та винесення незаконних судових рішень.

Раніше Факти ICTV писали про те, як Київ подолає вето РФ у Радбезі ООН.

Джерело: Новини ООН