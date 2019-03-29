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Факти / Світ

Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо протидії тероризму

Рада безпеки ООН прийняла резолюцію щодо протидії фінансування тероризму.

Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо протидії тероризму

Радбез ООН одноголосно ухвалив резолюцію проти фінансування тероризму. Однією із співавторок закону була Україна.

Документ зобов’язує усі країни забезпечити у своєму національному законодавстві достатні покарання за фінансування терористичних організацій, або окремих терористів, які виступають з будь-якою метою.

Радбез рекомендував державам, які ще не зробили цього, створити підрозділи фінансової розвідки, підвищити транспарентність фінансових операцій, а також максимально ефективно використовувати потенціал Інтерполу.

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Проти держав, які відмовляться виконати ці вимоги, можуть бути введені міжнародні санкції.

Українська делегація у своєму виступі зазначила, що Росія як держава-агресор дискредитує міжнародні зусилля щодо боротьби із тероризмом через фабрикацію в окупованому Криму фейкових звинувачень в терористичній діяльності та винесення незаконних судових рішень.

Раніше Факти ICTV писали про те, як Київ подолає вето РФ у Радбезі ООН.

Джерело: Новини ООН

Фото: Dreamstime

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