Украина ищет юридические механизмы, чтобы обойти вето РФ в Совете безопасности ООН.

Украина будет пытаться применять юридические механизмы для преодоления ситуации с вето Российской Федерации в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Климкин отметил, что то, что сейчас происходит вокруг Совета безопасности ООН является нарушением всех базовых принципов организации.

– Помните, когда ООН строилась, всем было прекрасно понятно, кто должен соответствующим образом прикладываться к тому, чтобы был мир. Сейчас Россия имеет право вето в Совете безопасности. То есть мы даже не можем официально через структуры ООН и Совет безопасности признать войну войной. Поэтому мы должны эту ситуацию раздолбить. Это не так просто политически, но можно сделать другими, в том числе юридическими вещами. Над этим мы работаем, – отметил Климкин.

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По его словам, Украину бы удовлетворило хотя бы лишение России права голоса.

– Хотя бы лишение России права голоса, и это бы нас удовлетворило, – заявил министр, отвечая на вопрос о сложности исключении РФ из Совбеза ООН,

Напомним, Климкин назвал исключительную условие, после выполнения которой может наступить мир Украины с Россией.