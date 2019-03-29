Белый дом получил новый пакет санкций против России за отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году.

Новые санкции против России уже проверили Минфин и Государственный департамент. Теперь пакет санкций передали на одобрение Белого дома перед их введением.

Еще в ноябре прошлого года Государственный департамент предусматривал введение финансовых ограничений в отношении России.

В Конгрессе тогда ожидали установления причастности Кремля к покушению на убийство экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери с использованием химического вещества Новичок.

Первый пакет санкций в рамках этого закона вступил в силу 27 августа.

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Во втором пакете предусмотрены шесть вариантов санкций: снижение уровня дипломатических отношений, запрет банкам США на выдачу кредитов, создание препятствий для международных займов, запрет на экспорт товаров и технологий, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт, а также запрет на полеты в США государственных авиакомпаний.

Напомним, США и НАТО введут новые санкции против России через ее непрерывную агрессию против Украины.