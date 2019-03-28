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Помпео анонсировал совместные санкции США и НАТО против России

Майк Помпео анонсировал новые меры противодействия российской агрессии в Украине.

Помпео анонсировал совместные санкции США и НАТО против России

США и НАТО введут новые санкции против России из-за ее непрерывной агрессии против Украины.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что это может произойти на следующей неделе, когда Вашингтон посетят представители Североатлантического совета.

Он отметил, что США следует прилагать больше усилий для борьбы с российским влиянием в Украине.

Читайте: Порошенко ввел в действие дополнительные санкции против России

Майк Помпео также добавил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Россию в связи с ее попытками вмешательства в выборы.

Напомним, ранее сенаторы США предложили ужесточить санкции против России.

Источник: Deutsche Welle

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