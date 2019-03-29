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Через дії у Венесуелі: США можуть ввести нові санкції проти РФ

США можуть ввести нові санкції проти Росії через військову підтримку режиму Ніколаса Мадуро.

Санкції проти РФ

Спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс заявив, що країна розглядає варіанти відповіді на введення військ РФ до Венесуели, серед яких є й введення нових санкцій.

Абрамс вважає, що поява російських військ не допоможе Мадуро утриматися при владі.

Подібний жест з боку Росії є символічним і політичним.

За словами спецпредставника США, РФ заплатить за свої дії у Венесуелі.

Читайте: Названо причину прибуття російських військових до Венесуели

До слова, Хуан Гуаїдо розповів про те, коли почнеться операція Свобода, яка повинна повалити режим Ніколаса Мадуро.

Джерело: ВВС

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