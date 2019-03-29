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США підготували нові санкції проти РФ через Скрипалів – ЗМІ

Білий дім отримав новий пакет санкцій проти Росії через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його дочки у Великій Британії в 2018 році.

США підготували нові санкції проти РФ через Скрипалів – ЗМІ

Нові санкції проти Росії уже перевірили Мінфін і Державний департамент. Тепер пакет санкцій передали на схвалення Білого дому перед їх запровадженням.

Ще у листопаді минулого року Державний департамент передбачав введення фінансових обмежень щодо Росії.

У Конгресі тоді очікували встановлення причетність Кремля до замаху на вбивство екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки з використанням хімічної речовини Новачок.

Перший пакет санкцій в рамках цього закону набув чинності 27 серпня.

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У другому пакеті передбачені шість варіантів санкцій: зниження рівня дипломатичних відносин, заборона банкам США на видачу кредитів, створення перешкод для міжнародних позик, заборона на експорт товарів і технологій, крім продовольчих і сільськогосподарських, заборона на будь-який імпорт, а також заборона на польоти в США державних авіакомпаній.

Нагадаємо, США та НАТО запровадять нові санкції проти Росії через її безперервну агресію проти України.

Джерело: Bloomberg

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