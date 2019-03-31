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Факты / Мир

Президент Эстонии Кальюлайд совершила 30-километровый марш-бросок с военными

Президент Эстонии Керcти Кальюлайд совершила 30-километровый марш-бросок, в котором приняли участие 1,3 тыс. военных.

Президент Эстонии Кальюлайд совершила 30-километровый марш-бросок с военными

Президент Эстонии Керcти Кальюлайд приняла участие в традиционном скаутском 30-километровом марш-броске с 1,3 тыс. военных.

– Сегодняшний старт – отличный способ для меня провести время с военнослужащими, союзниками и таким образом отметить то, что Эстония присоединилась к НАТО 15 лет назад, – сказала Кальюлайд.

У участников было восемь часов, чтобы пройти дистанцию, которая пролегала на территориях центрального полигона Сил обороны и на прилегающей к нему.

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В экипировке военных и представителей силовых структур было оружие и 10-килограммовый рюкзак. Они были одеты в полевую форму.

Остальные участники несли рюкзаки по 15 кг.

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Президент Эстонии Кальюлайд совершила 30-километровый марш-бросок с военными / 3 фотографии

Напомним, 49-летняя Кальюлайд заняла пост президента Эстонии в октябре 2016 года.

Источник: Postimees

Фото: Kersti Kaljulaid/Twitter

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