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Президент Естонії Кальюлайд здійснила 30-кілометровий марш-кидок з військовими

Президент Естонії Керсті Кальюлайд здійснила 30-кілометровий марш-кидок, в якому взяли участь 1,3 тис. військових.

Президент Естонії Кальюлайд здійснила 30-кілометровий марш-кидок з військовими

Президент Естонії Керсті Кальюлайд взяла участь у традиційному скаутському 30-кілометровому марш-кидку з 1,3 тис. військових.

– Сьогоднішній старт – відмінний спосіб для мене провести час з військовослужбовцями, союзниками і таким чином відзначити те, що Естонія приєдналася до НАТО 15 років тому, – сказала Кальюлайд.

В учасників було вісім годин, щоб пройти дистанцію, яка пролягала на територіях центрального полігону Сил оборони і на прилеглій до нього.

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В екіпіровці військових і представників силових структур була зброя і 10-кілограмовий рюкзак. Вони були одягнені в польову форму.

Решта учасників несли рюкзаки по 15 кг.

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Президент Естонії Кальюлайд здійснила 30-кілометровий марш-кидок з військовими / 3 фотографии

Нагадаємо, 49-річна Кальюлайд зайняла пост президента Естонії в жовтні 2016 року.

Джерело: Postimees

Фото: Kersti Kaljulaid/Twitter

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