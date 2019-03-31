Президент Естонії Керсті Кальюлайд здійснила 30-кілометровий марш-кидок, в якому взяли участь 1,3 тис. військових.
Президент Естонії Керсті Кальюлайд взяла участь у традиційному скаутському 30-кілометровому марш-кидку з 1,3 тис. військових.
– Сьогоднішній старт – відмінний спосіб для мене провести час з військовослужбовцями, союзниками і таким чином відзначити те, що Естонія приєдналася до НАТО 15 років тому, – сказала Кальюлайд.
В учасників було вісім годин, щоб пройти дистанцію, яка пролягала на територіях центрального полігону Сил оборони і на прилеглій до нього.
Читайте: Вибори в Естонії: опозиція випередила проросійську партію
В екіпіровці військових і представників силових структур була зброя і 10-кілограмовий рюкзак. Вони були одягнені в польову форму.
Решта учасників несли рюкзаки по 15 кг.
Нагадаємо, 49-річна Кальюлайд зайняла пост президента Естонії в жовтні 2016 року.
Джерело: Postimees
Фото: Kersti Kaljulaid/Twitter