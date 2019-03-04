Сейчас лидером парламентских выборов в Эстонии является оппозиционная Партия реформ.

По предварительной информации, большинство на парламентских выборах в Эстонии одержала правоцентристская прозападная Партия реформ, сообщает Радио Свобода.

После обработки результатов из 80% избирательных участков Партия реформ находится на первом месте с 30,3% голосов.

Пророссийская партия Центр находится на втором месте с 20,9% голосов. Третье место досталось Эстонской консервативной народной партии (17,5%).

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За Социал-демократическую партию и партию Исамаа, которые находятся в правящей коалиции, отдали свои голоса 10,2% и 11,7% избирателей.

К слову, в США во время промежуточных выборов в 2018 году удалось заблокировать фабрику троллей.