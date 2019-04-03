“Надгробие” Владимиру Путину установили перед Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге.

“Надгробие” Владимиру Путину появилось перед Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге.

По словам фотографа Давида Френкеля, фото этого “надгробия” сначала появились в российской соцсети Вконтакте, но их оттуда удалили.

Авторы таблички написали “годы жизни” Путина – 1952-2019. Фото: Давид Френкель

Также на “надгробии” нанесена надпись: “Предал народ России”.

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Напомним, украинский нардеп подарил российской пропагандистке туалетную бумагу с изображением Путина.

Фото: Давид Френкель