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Факти / Світ / Росія

“Надгробок” Путіну встановили перед собором у Пітері

“Надгробок” Володимиру Путіну встановили перед Ісаакіївським собором у Санкт-Петербурзі.

“Надгробок” Путіну встановили перед собором у Пітері

“Надгробок” Володимиру Путіну з’явився перед Ісаакіївським собором у Санкт-Петербурзі.

За словами фотографа Давида Френкеля, фото цього “надгробку” спочатку з’явилися у російській соцмережі Вконтакте, але згодом їх звідти видалили.

Автори таблички написали “роки життя” Путіна – 1952-2019. Фото: Давид Френкель

Також на “надгробку” нанесено напис: “Зрадив народ Росії”.

Читайте: Ляшко: Путін – найбільший лузер, якого я бачив

Нагадаємо, український нардеп подарував російській пропагандистці туалетний папір із зображенням Путіна.

Фото: Давид Френкель

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