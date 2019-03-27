Владимир Путин совершил ошибку, поссорив из-за Крыма украинский и российский народы, считает Олег Ляшко.

Олег Ляшко в программе Интервью с кандидатом в президенты о главном на телеканале ICTV осудил аннексию Крыма Россией под руководством Владимира Путина.

– Путин – самый большой лузер, которого я видел в жизни. Он сделал то, чего Гитлер не сделал. Путин поссорил украинский и российский народы. Если бы я был Путиным, я бы сам отдал Крым, чтобы жить в дружбе с украинцами, в добре.

По словам главного радикала страны, отношения между Украиной и Россией испорчены на века из-за тысячи смертей на войне на Донбассе.

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– Пока российское оружие на нашей земле, пока они убивают наших людей, говорить с ними можно только об одном – чтобы они ушли отсюда.

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Напомним, ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о своих планах возвращения оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.