Британский парламент одобрил законопроект о переносе Brexit.

Депутаты нижней палаты британского парламента проголосовали за законопроект, обязывающий правительство просить у Брюсселя отсрочку Brexit.

За поддержку документа отдали свои голоса 313 депутатов, против – 312 парламентариев.

Авторами законопроекта выступили лейборист Иветт Купер и консерватор Оливер Летвин.

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Теперь законопроект должна одобрить Палата лордов и утвердить королева Великобритании Елизавета II.

К слову, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что будет просить ЕС о продлении срока действия Brexit, чтобы предотвратить хаотичный выход 12 апреля.

Ранее Факты ICTV писали о том, что британский парламент вновь отклонил альтернативные соглашения по Brexit.