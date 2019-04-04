Британский парламент одобрил законопроект о переносе Brexit.
Депутаты нижней палаты британского парламента проголосовали за законопроект, обязывающий правительство просить у Брюсселя отсрочку Brexit.
За поддержку документа отдали свои голоса 313 депутатов, против – 312 парламентариев.
Авторами законопроекта выступили лейборист Иветт Купер и консерватор Оливер Летвин.
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Теперь законопроект должна одобрить Палата лордов и утвердить королева Великобритании Елизавета II.
К слову, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет просить ЕС о продлении срока действия Brexit, чтобы предотвратить хаотичный выход 12 апреля.
Ранее Факты ICTV писали о том, что британский парламент вновь отклонил альтернативные соглашения по Brexit.