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Британский парламент снова отклонил альтернативные соглашения по Brexit

Парламент Великобритании не поддержал ни одного альтернативного соглашения по Brexit.

Британский парламент снова отклонил альтернативные соглашения по Brexit

Британский парламент рассмотрел четыре альтернативных соглашения по выходу из ЕС, но не поддержал ни одного.

На рассмотрение Палаты общин были вынесены предложения остаться в таможенном союзе с ЕС или создать с Евросоюзом общий рынок 2.0, согласно которому страна останется в Европейской экономической зоне.

Третий вариант предлагал провести новый референдум, а четвертый – продлить сроки выхода из ЕС, а если это окажется невозможным, то проголосовать за реализацию Brexit без соглашения.

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Каждый из предложенных вариантов набрал меньше голосов депутатов, чем соглашение премьер-министра Терезы Мэй с ЕС, которое парламентарии также не поддержали.

Напомним, Евросоюз согласился отложить Brexit до 22 мая при условии, что британская Палата общин проголосует за соответствующее соглашение.

Если же голосование не состоится, то Великобритания будет вынуждена выйти из ЕС 12 апреля.

Источник: CNN

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