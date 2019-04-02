Парламент Великобритании не поддержал ни одного альтернативного соглашения по Brexit.

Британский парламент рассмотрел четыре альтернативных соглашения по выходу из ЕС, но не поддержал ни одного.

На рассмотрение Палаты общин были вынесены предложения остаться в таможенном союзе с ЕС или создать с Евросоюзом общий рынок 2.0, согласно которому страна останется в Европейской экономической зоне.

Третий вариант предлагал провести новый референдум, а четвертый – продлить сроки выхода из ЕС, а если это окажется невозможным, то проголосовать за реализацию Brexit без соглашения.

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Каждый из предложенных вариантов набрал меньше голосов депутатов, чем соглашение премьер-министра Терезы Мэй с ЕС, которое парламентарии также не поддержали.

Напомним, Евросоюз согласился отложить Brexit до 22 мая при условии, что британская Палата общин проголосует за соответствующее соглашение.

Если же голосование не состоится, то Великобритания будет вынуждена выйти из ЕС 12 апреля.