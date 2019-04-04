Британський парламент схвалив законопроект про перенесення Brexit.

Депутати нижньої палати британського парламенту проголосували за законопроект, який зобов’язує уряд просити у Брюсселя відстрочку Brexit.

За підтримку документа віддали свої голоси 313 депутатів, проти – 312 парламентарів.

Авторами законопроекту виступили лейборист Іветт Купер і консерватор Олівер Летвін.

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Тепер законопроект має схвалити Палата лордів і затвердити королева Великої Британії Єлизавета II.

До слова, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що буде просити ЄС про продовження терміну дії Brexit, щоб запобігти хаотичному виходу 12 квітня.

Раніше Факти ICTV писали про те, що британський парламент знову відхилив альтернативні угоди по Brexit.