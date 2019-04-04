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Факти / Світ

Британський парламент підтримав перенесення Brexit

Британський парламент схвалив законопроект про перенесення Brexit.

Британський парламент підтримав перенесення Brexit

Депутати нижньої палати британського парламенту проголосували за законопроект, який зобов’язує уряд просити у Брюсселя відстрочку Brexit.

За підтримку документа віддали свої голоси 313 депутатів, проти – 312 парламентарів.

Авторами законопроекту виступили лейборист Іветт Купер і консерватор Олівер Летвін.

Читайте: ЄС погодився перенести Brexit на рік – ЗМІ

Тепер законопроект має схвалити Палата лордів і затвердити королева Великої Британії Єлизавета II.

До слова, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що буде просити ЄС про продовження терміну дії Brexit, щоб запобігти хаотичному виходу 12 квітня.

Раніше Факти ICTV писали про те, що британський парламент знову відхилив альтернативні угоди по Brexit.

Джерело: The Guardian

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