Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня 2019 року в Києві.

Євросоюз на саміті Україна-ЄС в Києві, який відбудеться 8 липня, представлятиме президент Євроради Дональд Туск, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Водночас, за його словами, поки невідомо, хто буде представляти Україну.

Очевидно, що ім’я представника України на саміті визначиться після президентських виборів.

Попередній саміт Україна-ЄС відбувся 9 липня 2018 року в Брюсселі. У підсумковому документі Росію визнали агресором і підкреслюється збереження санкцій до повного виконання Мінських угод.

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Нагадаємо, ЄС ввів індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії, причетних до атаки у Керченській протоці.

Джерело: Rikard Jozwiak