Владимир Путин стал героем основного материала нового номера журнала Time.

Владимир Путин стал героем основного материала нового номера американского журнала Time и украсил его обложку.

Российского лидера изобразили возвышающимся над земным шаром, на котором установлены метки в форме красных звезд.

Анонс к статье гласит: “Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы”.

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В ней авторы размышляют, как Россия пытается влиять на тиранов и несостоявшиеся государства.

К слову, ранее в Time изобразили Путина в виде монарха с короной на голове.

Источник: РБК

Фото: Time