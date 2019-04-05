Владимир Путин стал героем основного материала нового номера журнала Time.
Владимир Путин стал героем основного материала нового номера американского журнала Time и украсил его обложку.
Российского лидера изобразили возвышающимся над земным шаром, на котором установлены метки в форме красных звезд.
Анонс к статье гласит: “Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы”.
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В ней авторы размышляют, как Россия пытается влиять на тиранов и несостоявшиеся государства.
К слову, ранее в Time изобразили Путина в виде монарха с короной на голове.
Источник: РБК
Фото: Time
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