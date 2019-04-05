Володимир Путін став героєм основного матеріалу нового номера журналу Time.

Володимир Путін став героєм основного матеріалу нового номера американського журналу Time і прикрасив його обкладинку.

Російського лідера зобразили так, ніби він стоїть над земною кулею, на якій встановлено мітки у формі червоних зірок.

В анонсі до статті йдеться: “Новий таємний план Росії. Володимир Путін хоче поширити свій вплив не тільки на вибори”.

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У ній автори розмірковують, як Росія намагається впливати на тиранів і держави, які не сформувалися.

До слова, раніше у Time зобразили Путіна у вигляді монарха з короною на голові.

Джерело: РБК

Фото: Time