Володимир Путін став героєм основного матеріалу нового номера журналу Time.
Володимир Путін став героєм основного матеріалу нового номера американського журналу Time і прикрасив його обкладинку.
Російського лідера зобразили так, ніби він стоїть над земною кулею, на якій встановлено мітки у формі червоних зірок.
В анонсі до статті йдеться: “Новий таємний план Росії. Володимир Путін хоче поширити свій вплив не тільки на вибори”.
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У ній автори розмірковують, як Росія намагається впливати на тиранів і держави, які не сформувалися.
До слова, раніше у Time зобразили Путіна у вигляді монарха з короною на голові.
Джерело: РБК
Фото: Time
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