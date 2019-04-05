Президент США Дональд Трамп не планирует срочно закрывать границу с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп не будет закрывать границу с Мексикой для того, чтобы остановить поток наркотиков и нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты.

К такому выводу глава США пришел после консультации с экономическими консультантами и законодателями, которые заявили о рисках для экономики в случае принятия соответствующего решения.

Трамп дал Мексике год на то, чтобы решить проблемы, связанные с потоком наркотиков и нелегальных мигрантов.

Читайте: Мюллер бьет по Кремлю и оправдывает Трампа: как РФ вмешивалась в выборы в США

Президент США пообещал закрыть границу и повысить пошлины на импорт авто, если не увидит прогресса в указанных вопросах.

К слову, министерство обороны США выделило $1 млрд для строительства стены на границе с Мексикой.

Источник: Голос Америки