Президент США Дональд Трамп не планирует срочно закрывать границу с Мексикой.
Президент США Дональд Трамп не будет закрывать границу с Мексикой для того, чтобы остановить поток наркотиков и нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты.
К такому выводу глава США пришел после консультации с экономическими консультантами и законодателями, которые заявили о рисках для экономики в случае принятия соответствующего решения.
Трамп дал Мексике год на то, чтобы решить проблемы, связанные с потоком наркотиков и нелегальных мигрантов.
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Президент США пообещал закрыть границу и повысить пошлины на импорт авто, если не увидит прогресса в указанных вопросах.
К слову, министерство обороны США выделило $1 млрд для строительства стены на границе с Мексикой.
Источник: Голос Америки