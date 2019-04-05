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Трамп не закроет границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп не планирует срочно закрывать границу с Мексикой.

Трамп не закроет границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп не будет закрывать границу с Мексикой для того, чтобы остановить поток наркотиков и нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты.

К такому выводу глава США пришел после консультации с экономическими консультантами и законодателями, которые заявили о рисках для экономики в случае принятия соответствующего решения.

Трамп дал Мексике год на то, чтобы решить проблемы, связанные с потоком наркотиков и нелегальных мигрантов.

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Президент США пообещал закрыть границу и повысить пошлины на импорт авто, если не увидит прогресса в указанных вопросах.

К слову, министерство обороны США выделило $1 млрд для строительства стены на границе с Мексикой.

Источник: Голос Америки

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