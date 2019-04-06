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Факты / Мир

Германия призывает сохранить нормандский формат после выборов

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас призывает сохранить посредническую роль Германии и Франции в разрешении конфликта на Донбассе.

Германия призывает сохранить нормандский формат после выборов

Немецкий дипломат Гайко Маас во время встречи министров стран G7 заявил, что после окончания выборов в Украине нужно сохранить нормандский формат.

Он призывает продолжить политические переговоры для урегулирования конфликта на Донбассе.

– Нормандский формат, в котором, кроме Украины и России, участвуют Германия и Франция, следует сохранить и после выборов, – отметил министр.

Первая встреча глав государств и правительств Украины, Германии, Франции и России состоялась 6 июня 2014 в городе Бенувиль в Нормандии, именно поэтому формат получил такое название.

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Позже начались переговоры и встречи на уровне министров иностранных дел этих стран, где главной темой были пути урегулирования конфликта в Украине.

Напомним, в Берлине 11 декабря состоялась встреча в нормандском формате на уровне политических советников. Главная тема – захват РФ украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Источник: Deutsche Welle

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