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Німеччина закликає зберегти нормандський формат після виборів

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликає зберегти посередницьку роль Німеччини та Франції у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Німеччина закликає зберегти нормандський формат після виборів

Німецький дипломат Гайко Маас під час зустрічі міністрів країн G7 заявив, що після закінчення виборів в Україні потрібно зберегти  нормандський формат.

Він закликає продовжити політичні перемовини для врегулювання конфлікту на Донбасі.

– Нормандський формат, у якому, крім України та Росії, беруть участь Німеччина та Франція, варто зберегти і після виборів, – зазначив міністр.

Перша зустріч глав держав та урядів України, Німеччини, Франції та Росії відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, саме через це формат отримав таку назву.

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Пізніше почалися перемовини та зустрічі на рівні міністрів закордонних справ цих країн, де головною темою були шляхи врегулювання конфлікту в Україні.

Нагадаємо, у Берліні 11 грудня відбулася зустріч у нормандському форматі на рівні політичних радників. Головна тема – захоплення РФ українських моряків і кораблів у Керченській протоці.

Джерело: Deutsche Welle

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