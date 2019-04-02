На Донбасі окупанти за день 10 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Загинула відома жінка-доброволець Яна Червона з позивним Відьма.

На жаль, в зоні ООС сьогодні загинули двоє військових ЗСУ, ще двох поранено.

До таких трагічних наслідків призвело пряме попадання міни в бліндаж.

Внаслідок обстрілу позицій 54-ї окремої механізованої бригади загинули Яна Червона та Олександр Мелютін.

Фото: Добровольческий батальон территориальной обороны Донецкой области Донбасс

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Нещодавно бійці ЗСУ знищили командний пункт бойовиків в Луганській області.

Джерело: ООС