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Факти / Україна

Втрати у зоні ООС: загинули Яна Червона та Сергій Мелютін

На Донбасі окупанти за день 10 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Загинула відома жінка-доброволець Яна Червона з позивним Відьма.

ЗСУ

На жаль, в зоні ООС сьогодні загинули двоє військових ЗСУ, ще двох поранено.

До таких трагічних наслідків призвело пряме попадання міни в бліндаж.

Внаслідок обстрілу позицій 54-ї окремої механізованої бригади загинули  Яна Червона та Олександр Мелютін.

Фото: Добровольческий батальон территориальной обороны Донецкой области Донбасс

Читайте: Сліди від куль і пробоїни: на Донбасі бойовики обстріляли дві школи

Нещодавно бійці ЗСУ знищили командний пункт бойовиків в Луганській області.

Джерело: ООС

Фото: Міноборони

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