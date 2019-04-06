Двадцать американских штатов подали ходатайство против использования президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс считает, что выделение миллиарда долларов из федеральных фондов на строительство стены с Мексикой – это злоупотребление властью.

– Эта стена не нужна, и злоупотребление властью, которое заберет ресурсы, которые могут быть использованы, чтобы помочь американцам по всей стране, – написала она в Twitter.

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Эти штаты подали иск в феврале, когда Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.

К слову, министерство обороны США выделило $1 млрд для строительства стены на границе с Мексикой.

Источник: NY AG James