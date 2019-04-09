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Факты / Мир

Новый рекорд: сколько денег мигранты перевели на родину в 2018

Мигранты перевели на родину рекордные $529 млрд в 2018 году.

Новый рекорд: сколько денег мигранты перевели на родину в 2018

В прошлом году трудовые мигранты перевели на родину рекордные $529 млрд, что почти на 10% больше аналогичного показателя в 2017-м.

Такие данные приводит Всемирный банк.

Отмечается, что $529 млрд мигранты перевели в страны с низким и средним уровнем дохода. Если к ним добавить переводы в страны с высоким уровнем доходов, то их суммарный объем составит $689 млрд.

Согласно исследованию, чаще всего международные переводы отправляются в Китай, Мексику, Индию, Египет и Филиппины.

Читайте: Нелегалов из Украины стали чаще задерживать в ЕС – МИД

Напомним,  Факты ICTV писали, сколько получают украинцы в Польше и Германии и действительно ли такой заработок выгоден.

Источник: Всемирный банк

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