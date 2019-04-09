Мигранты перевели на родину рекордные $529 млрд в 2018 году.
В прошлом году трудовые мигранты перевели на родину рекордные $529 млрд, что почти на 10% больше аналогичного показателя в 2017-м.
Такие данные приводит Всемирный банк.
Отмечается, что $529 млрд мигранты перевели в страны с низким и средним уровнем дохода. Если к ним добавить переводы в страны с высоким уровнем доходов, то их суммарный объем составит $689 млрд.
Согласно исследованию, чаще всего международные переводы отправляются в Китай, Мексику, Индию, Египет и Филиппины.
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Напомним, Факты ICTV писали, сколько получают украинцы в Польше и Германии и действительно ли такой заработок выгоден.
Источник: Всемирный банк
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