Мигранты перевели на родину рекордные $529 млрд в 2018 году.

В прошлом году трудовые мигранты перевели на родину рекордные $529 млрд, что почти на 10% больше аналогичного показателя в 2017-м.

Такие данные приводит Всемирный банк.

Отмечается, что $529 млрд мигранты перевели в страны с низким и средним уровнем дохода. Если к ним добавить переводы в страны с высоким уровнем доходов, то их суммарный объем составит $689 млрд.

Согласно исследованию, чаще всего международные переводы отправляются в Китай, Мексику, Индию, Египет и Филиппины.

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Напомним, Факты ICTV писали, сколько получают украинцы в Польше и Германии и действительно ли такой заработок выгоден.

Источник: Всемирный банк