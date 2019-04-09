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Факти / Світ

Новий рекорд: скільки грошей мігранти перевели на батьківщину в 2018

Мігранти перевели на батьківщину рекордні $529 млрд у 2018 році.

Новий рекорд: скільки грошей мігранти перевели на батьківщину в 2018

У минулому році трудові мігранти перевели на батьківщину рекордні $529 млрд, що майже на 10% більше аналогічного показника у 2017-м.

Такі дані наводить Всесвітній банк.

Зазначається, що $529 млрд мігранти перевели у країни з низьким і середнім рівнем доходу. Якщо до них додати переведення у країни з високим рівнем доходів, то їхній сумарний обсяг складе $689 млрд.

Згідно з дослідженням, найчастіше міжнародні перекази відправляються у Китай, Мексику, Індію, Єгипет і Філіппіни.

Читайте: Нелегалів з України стали частіше затримувати в ЄС – МЗС

Нагадаємо, Факти ICTV писали, скільки отримують українці у Польщі та у Німеччині і чи дійсно такий заробіток вигідний.

Джерело: Всесвітній банк

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