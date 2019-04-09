Мігранти перевели на батьківщину рекордні $529 млрд у 2018 році.
У минулому році трудові мігранти перевели на батьківщину рекордні $529 млрд, що майже на 10% більше аналогічного показника у 2017-м.
Такі дані наводить Всесвітній банк.
Зазначається, що $529 млрд мігранти перевели у країни з низьким і середнім рівнем доходу. Якщо до них додати переведення у країни з високим рівнем доходів, то їхній сумарний обсяг складе $689 млрд.
Згідно з дослідженням, найчастіше міжнародні перекази відправляються у Китай, Мексику, Індію, Єгипет і Філіппіни.
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Нагадаємо, Факти ICTV писали, скільки отримують українці у Польщі та у Німеччині і чи дійсно такий заробіток вигідний.
Джерело: Всесвітній банк
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