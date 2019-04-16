Строительство российского газопровода Северный поток-2 угрожает энергетической безопасности Соединенных штатов.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что от российского Северного потока-2 исходит угроза для энергобезопасности не только стран ЕС, но и США.
По его словам, завершение строительства газопровода негативно скажется на безопасности Германии и США.
Помпео добавил, что американские дипломатические ведомства ведут работу над тем, чтобы энергобезопасность была обеспечена не только в США, но и в странах Европы.
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К слову, в Конгрессе США поддержали законопроект о противодействии влиянию РФ на Европу в энергосфере.