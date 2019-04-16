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Факты / Мир

Помпео: Северный поток-2 угрожает энергобезопасности США

Строительство российского газопровода Северный поток-2 угрожает энергетической безопасности Соединенных штатов.

Північний потік 2

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что от российского Северного потока-2 исходит угроза для энергобезопасности не только стран ЕС, но и США.

По его словам, завершение строительства газопровода негативно скажется на безопасности Германии и США.

Помпео добавил, что американские дипломатические ведомства ведут работу над тем, чтобы энергобезопасность была обеспечена не только в США, но и в странах Европы.

Читайте: Контроль за морскими газопроводами: ЕС утвердил поправки к Газовой директиве

К слову, в Конгрессе США поддержали законопроект о противодействии влиянию РФ на Европу в энергосфере.

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