Строительство российского газопровода Северный поток-2 угрожает энергетической безопасности Соединенных штатов.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что от российского Северного потока-2 исходит угроза для энергобезопасности не только стран ЕС, но и США.

По его словам, завершение строительства газопровода негативно скажется на безопасности Германии и США.

Помпео добавил, что американские дипломатические ведомства ведут работу над тем, чтобы энергобезопасность была обеспечена не только в США, но и в странах Европы.

Читайте: Контроль за морскими газопроводами: ЕС утвердил поправки к Газовой директиве