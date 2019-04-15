Евросоюз окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве, которая позволяет усилить контроль за морскими газопроводами.

Сегодня совет ЕС окончательно утвердил правки к Газовой директиве, которая расширяет возможности для контроля за морскими газопроводами, среди которых числится и Северный поток-2.

Теперь морские газопроводы должны соответствовать правилам, которые распространяются на наземные трубы.

Документ утвердили без проведения обсуждения. Соответствующие правки вступят в силу спустя 20 дней после их публикации в Официальном журнале ЕС.

После этого у стран-членов Евросоюза будет девять месяцев на то, чтобы внедрить их в свое законодательство.

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Под Газовую директиву ЕС попадает и российский Северный поток-2. Документ требует, чтобы оператором газопровода была независимая от Газпрома компания, а 50% мощности придется зарезервировать под прокачку газа от независимых поставщиков.

Европейские эксперты считают, что с помощью Газовой директивы Евросоюз не сможет блокировать строительство Северного потока-2, но создаст проблемы для инвесторов.

Действие документа должно начаться до окончания строительства российского газопровода, что создаст дополнительные проблемы для его реализации.

К слову, Дания отказала компании Газпром в строительстве маршрута газопровода Северный поток-2.