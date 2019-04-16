Что случилось?
В Париже вечером 15 апреле горел Собор Парижской Богоматери. В результате пожара шпиль Нотр-Дама сгорел дотла и обрушился. Деревянный интерьер разрушен. Основную конструкцию удалось спасти.
Пожар продолжался более 12 часов – начался около 20.00 по местному времени 15 апреля и по состоянию на 11.00 был полностью ликвидирован. Группа архитекторов проводит экстренную встречу в Париже для оценки ущерба, нанесенного Собору Парижской Богоматери во время пожара.
Что означает Нотр-Дам для мирового культурного наследия?
Нотр-Дам – это не только символ Франции, но и символ средневековой европейской цивилизации.
Собор, которому более 850 лет, был местом хранения реликвий известных под названием Страсти Христовы, в которые входят фрагмент креста, гвоздь и Священный терновый венец.
Нотр-Дам также ценят во всем мире за определенные особенности в архитектуре. К ним относятся витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, которое, к счастью, не было повреждено. Одна из самых известных особенностей собора – горгульи. Эти мифические существа, как правило, состоят из частей более чем одного животного.
Какой была реакция французов и мира?
Возле Нотр-Дам де Пари собирались тысячи людей. Они становились на колени, молились и пели Аве Марию.
Пожар Собора Парижской Богоматери не смогл оставить равнодушным никого. Президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, глава кабмина Австрии Курц выразили соболезнования народу Франции в связи с пожаром.
В Украине заявили, что готовы отправить в Париж своих лучших реставраторов для восстановления памятки архитектуры.
Сбор средств на восстановление собора
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Собор Парижской Богоматери и объявил о сборе пожертвований на его реставрацию. Семья французских бизнесменов Пино выделила €100 млн на восстановление после пожара, а мэр Парижа Анна Идальго заявила, что из городского бюджета выделят €50 млн.
Французский бизнесмен, президент группы компаний LVMH, Бернар Арно пообещал передать €200 млн на реставрацию исторического памятника.
В общем, разные источники пообещали выделить $339 млн.
Какие реликвии удалось сохранить?
Огонь уничтожил крышу и завалил шпиль Нотр-Дама, но пожарные успели эвакуировать из здания ценные произведения искусства. Во время тушения пожара из Собора Парижской Богоматери удалось спасти ценные реликвии – терновый венец Иисуса Христа, а также алтарь и алтарный крест. Затем их передадут в Лувр.
Не пострадали также витражи собора XII и XIII веков, в том числе и окно-роза. Однако, не известно, могли ли пострадать витражи XIX века.
Главный орган собора был поврежден водой во время тушения пожара. Он состоял из пяти клавиатур и восьми тысяч труб.