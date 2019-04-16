Нотр-Дам – это не только символ Франции, но и символ средневековой европейской цивилизации.

Собор, которому более 850 лет, был местом хранения реликвий известных под названием Страсти Христовы, в которые входят фрагмент креста, гвоздь и Священный терновый венец.

Нотр-Дам также ценят во всем мире за определенные особенности в архитектуре. К ним относятся витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, которое, к счастью, не было повреждено. Одна из самых известных особенностей собора – горгульи. Эти мифические существа, как правило, состоят из частей более чем одного животного.