В Париже горит собор Парижской Богоматери. В здании обвалились шпиль и крыша. На место происшествия прибыл президент Франции Эммануэль Макрона.

1.20. Свои соболезнования в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери выразили лидеры Германии, США, Великобритании и других стран.

40.41. Один пожарный серьезно пострадал во время тушения пожара.

0.40. Президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, глава кабмина Австрии Себастьян Курц выразили соболезнования народу Франции в связи с пожаром

0.36. Украина готова направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению собора Парижской Богоматери после пожара.

0.13. Основные конструкции Собора Парижской Богоматери не обрушатся, заявили пожарные.

– Мы можем заявить, что структура Нотр-Дама спасена от полного разрушения, – говорят они.

23.51. Часть реликвий из собора Парижской Богоматери удалось спасти, в том числе и терновый венец Иисуса Христа, а также священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев.

23.46. Собор Парижской Богоматери прямо сейчас. Кадр с дрона. Пожар продолжается уже три часа, а представитель МВД Франции сообщил, что собор, возможно, не удастся спасти.

23.10. К тушению масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери не привлекают авиацию из-за того, что это может привести к обрушению всей конструкции.

23.04. Представителя МВД заявили, что погибших и пострадавших при пожаре нет. При этом мэрия Парижа решила эвакуировать всех жителей острова Сите, где расположен Нотр-Дам. Это около тысячи человек. На острове также расположены пять отелей — вероятно, туристов тоже эвакуируют.

23.00. Пожарные заявили, что не уверены в том, что сумеют справиться с распространением огня. Представитель попечителей Нотр-Дама заявил, что колокол собора может сорваться, если не остановить огонь.

Стало известно, что статуи двенадцати апостолов, украшающие крышу собора Парижской Богоматери, были демонтированы в период реставрационных работ и не пострадали при пожаре. Но восстановление собора займет не менее 10 лет, считают попечители.

22.06. Государственный секретарь при Министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что в результате пожара пострадавших нет.

21.53. Пожарные службы тушат здание и стараются спасти из огня произведения искусства, которые хранились внутри собора Парижской Богоматери.

Президент и премьер-министр Франции приехали к месту пожара.

21.18. Крыша собора Парижской Богоматери полностью обрушилась.

21.02. Шпиль Нотр-Дама сгорел дотла и обрушился.

Сейчас с огнем борются с воздуха, воды и земли.

На место ЧП выехал президент Франции Эмманюэль Макрон.

На пожар отреагировал президент США Дональд Трамп. Он посоветовал действовать максимально быстро.

20.28. В центре столицы Франции горит собор Парижской Богоматери. Крыша и шпиль старинного собора охвачены огнем, вверх поднимается огромное количество дыма. Шпиль Нотр-Дама практически сгорел дотла, от него мало, что осталось.

По данным пожарных, причина возгорания может быть связана с ремонтными работами. Туристов и прихожан из собора, которому более 850 лет, эвакуировали.

О причинах пожара не сообщается.

Читайте: Эйфелеву башню поразила молния – невероятные фото

К слову, в Париже в многоэтажке произошел сильный пожар, после чего прогремел взрыв.

Фото: Fraser Rush