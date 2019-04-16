Що сталось?
У Парижі ввечері 15 квітня горів Собор Паризької Богоматері. Внаслідок пожежі шпиль Нотр-Дама згорів дотла і обрушився. Дерев’яний інтер’єр зруйнований. Основну конструкцію вдалося врятувати.
Пожежа тривала більше 12 годин – почалася близько 20.00 за місцевим часом 15 квітня і станом на 11.00 була повністю ліквідована. Група архітекторів проводить екстрену зустріч у Парижі для оцінки шкоди, завданої Собору Паризької Богоматері під час пожежі.
Що означає Нотр-Дам для світової культурної спадщини?
Нотр-Дам – це не лише символ Франції, а й символ середньовічної європейської цивілізації.
Собор, якому понад 850 років, був місцем зберігання реліквій відомих під назвою Пристрасті Христові, до яких входять фрагмент хреста, цвях і Священний терновий вінець.
Нотр-Дам також цінують у всьому світі за певні особливості у архітектурі. До них належать вітражі XII і XIII століть, в тому числі і вікно-троянда, яке, на щастя, не було пошкоджене.
Одна із найвідоміших особливостей собору — горгульї. Ці міфічні істоти, як правило, складаються з частин більш ніж однієї тварини.
Якою була реакція французів і світу?
Біля Нотр-Дам де Парі збиралися тисячі людей. Вони ставали на коліна, молилися і співали Аве Марію.
Пожежа Собору Паризької Богоматері не змогла залишити байдужим нікого. Президент США Дональд Трамп, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр Великої Британії Тереза Мей, глава кабміну Австрії Себастьян Курц висловили співчуття народу Франції у зв’язку з пожежею.
В Україні заявили, що готові відправити до Парижу своїх кращих реставраторів для відновлення пам’ятки архітектури.
Збір коштів на відновлення собору
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити Собор Паризької Богоматері і оголосив про збір пожертвувань на його реставрацію. Сім’я французьких бізнесменів Піно виділила €100 млн на відновлення після пожежі, а мер Парижа Анна Ідальго заявила, що з міського бюджету виділять €50 млн.
Французький бізнесмен, президент групи компаній LVMH, Бернар Арно пообіцяв передати €200 млн на реставрацію історичної пам’ятки.
Загалом, різні джерела пообіцяли виділити на $339 млн.
Які реліквії вдалося зберегти?
Вогонь знищив дах і завалив шпиль Нотр-Дама, але пожежники встигли евакуювати з будівлі цінні твори мистецтва. Під час гасіння пожежі з Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати цінні реліквії – терновий вінець Ісуса Христа, а також вівтар і вівтарний хрест. Потім їх передадуть до Лувру.
Не постраждали також вітражі собору XII і XIII століть, в тому числі і вікно-троянда. Однак, не відомо, чи могли постраждати вітражі XIX століття.
Головний орган собору був пошкоджений водою під час гасіння пожежі. Він складався з п’яти клавіатур і восьми тисяч труб.