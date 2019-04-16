Нотр-Дам – це не лише символ Франції, а й символ середньовічної європейської цивілізації.

Собор, якому понад 850 років, був місцем зберігання реліквій відомих під назвою Пристрасті Христові, до яких входять фрагмент хреста, цвях і Священний терновий вінець.

Нотр-Дам також цінують у всьому світі за певні особливості у архітектурі. До них належать вітражі XII і XIII століть, в тому числі і вікно-троянда, яке, на щастя, не було пошкоджене.

Одна із найвідоміших особливостей собору — горгульї. Ці міфічні істоти, як правило, складаються з частин більш ніж однієї тварини.