Вечером 15 апреля начался пожар в Соборе Парижской Богоматери, который уже удалось потушить. Факты ICTV собрали реакцию мировой прессы на эту трагедию.

Сегодня утром главной темой французских газет и журналов стал пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Ежедневная газета 20 Minutes опубликовала на первой полосе фотографию горящего Нотр-Дама с заголовком Наша леди в слезах.

Католическое издание La Croix тоже написало о трагедии в материале под заголовком Сердце в пепле.

Самая старая французская газета Le Figaro выбрала заголовком для новости Парижский Нотр-Дам – трагедия.

« Car pour une mère qui a perdu son enfant, c’est toujours le premier jour. Cette douleur-là ne vieillit pas. Les habits de deuil ont beau s’user et blanchir:le coeur reste noir. » #NotreDame de Paris, Victor Hugo pic.twitter.com/NhF51rurA5 — Camille Lecuit (@Camille_Lecuit) 15 апреля 2019 г.

В издании Libération фотография Собора в огне подписана как Notre Drame, что может переводиться как Наша драма или Наша дама.

Notre drame – la une de Libération du mardi 16 avril 2019 pic.twitter.com/dRCIexgGZ4 — Libération (@libe) 15 апреля 2019 г.

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Мировые СМИ также обратили свое внимание на ужасный пожар в Нотр-Даме.

Пожар в Нотр-Даме: мир оплакивает уничтожение Собора в Париже – с таким заголовком вышла новость о пожаре в Соборе Парижской Богоматери на NBC News.

Издание Bloomberg написало о трагедии с заголовком Катастрофический пожар охватил Собор Нотр-Дам в Париже.

К слову, семья французских бизнесменов Пино выделила 100 млн евро на восстановление Собора Парижской Богоматери.