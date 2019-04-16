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Факты / Мир

Сердце в золе: реакция мировых СМИ на пожар в Соборе Парижской Богоматери

Вечером 15 апреля начался пожар в Соборе Парижской Богоматери, который уже удалось потушить. Факты ICTV собрали реакцию мировой прессы на эту трагедию.

Пожежа у Нотр-Дамі

Сегодня утром главной темой французских газет и журналов стал пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Ежедневная газета 20 Minutes опубликовала на первой полосе фотографию горящего Нотр-Дама с заголовком Наша леди в слезах.

Католическое издание La Croix тоже написало о трагедии в материале под заголовком Сердце в пепле.

 

Самая старая французская газета Le Figaro выбрала заголовком для новости Парижский Нотр-Дам – трагедия.

 

В издании Libération фотография Собора в огне подписана как Notre Drame, что может переводиться как Наша драма или Наша дама.

 

Читайте: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (ОНЛАЙН)

Мировые СМИ также обратили свое внимание на ужасный пожар в Нотр-Даме.

Пожар в Нотр-Даме: мир оплакивает уничтожение Собора в Париже – с таким заголовком вышла новость о пожаре в Соборе Парижской Богоматери на NBC News.

Издание Bloomberg написало о трагедии с заголовком Катастрофический пожар охватил Собор Нотр-Дам в Париже.

К слову, семья французских бизнесменов Пино выделила 100 млн евро на восстановление Собора Парижской Богоматери.

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