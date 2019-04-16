Вечером 15 апреля начался пожар в Соборе Парижской Богоматери, который уже удалось потушить. Факты ICTV собрали реакцию мировой прессы на эту трагедию.
Сегодня утром главной темой французских газет и журналов стал пожар в Соборе Парижской Богоматери.
Ежедневная газета 20 Minutes опубликовала на первой полосе фотографию горящего Нотр-Дама с заголовком Наша леди в слезах.
A la une de «20 Minutes» ce mardi #presse #medias #RevueDePresse #ALaUne pic.twitter.com/YGLqrejR3K
— 20 Minutes (@20Minutes) 15 апреля 2019 г.
Католическое издание La Croix тоже написало о трагедии в материале под заголовком Сердце в пепле.
#NotreDame – Notre une du journal.
“Le coeur en cendres”
Notre direct : https://t.co/XqGPHK9Uck pic.twitter.com/Z5TQCp0Jik
— La Croix (@LaCroix) 15 апреля 2019 г.
Самая старая французская газета Le Figaro выбрала заголовком для новости Парижский Нотр-Дам – трагедия.
« Car pour une mère qui a perdu son enfant, c’est toujours le premier jour. Cette douleur-là ne vieillit pas. Les habits de deuil ont beau s’user et blanchir:le coeur reste noir. » #NotreDame de Paris, Victor Hugo pic.twitter.com/NhF51rurA5
— Camille Lecuit (@Camille_Lecuit) 15 апреля 2019 г.
В издании Libération фотография Собора в огне подписана как Notre Drame, что может переводиться как Наша драма или Наша дама.
Notre drame – la une de Libération du mardi 16 avril 2019 pic.twitter.com/dRCIexgGZ4
— Libération (@libe) 15 апреля 2019 г.
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Мировые СМИ также обратили свое внимание на ужасный пожар в Нотр-Даме.
Пожар в Нотр-Даме: мир оплакивает уничтожение Собора в Париже – с таким заголовком вышла новость о пожаре в Соборе Парижской Богоматери на NBC News.
Издание Bloomberg написало о трагедии с заголовком Катастрофический пожар охватил Собор Нотр-Дам в Париже.
К слову, семья французских бизнесменов Пино выделила 100 млн евро на восстановление Собора Парижской Богоматери.