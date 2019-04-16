Ввечері 15 квітня почалася пожежа у Соборі Паризької Богоматері, яку вже вдалося загасити. Факти ICTV зібрали реакцію світової преси на цю трагедію.
Сьогодні зранку головною темою французьких газет і журналів стала пожежа у Соборі Паризької Богоматері.
Щоденна газета 20 Minutes опублікувала на першій шпальті фотографію палаючого Нотр-Даму із заголовком Наша леді в сльозах.
A la une de «20 Minutes» ce mardi #presse #medias #RevueDePresse #ALaUne pic.twitter.com/YGLqrejR3K
— 20 Minutes (@20Minutes) 15 апреля 2019 г.
Католицьке видання La Croix теж написало про трагедію у матеріалі під заголовком Серце у попелі.
#NotreDame – Notre une du journal.
“Le coeur en cendres”
Notre direct : https://t.co/XqGPHK9Uck pic.twitter.com/Z5TQCp0Jik
— La Croix (@LaCroix) 15 апреля 2019 г.
Найстаріша французька газета Le Figaro обрала заголовком для новини Паризький Нотр-Дам – трагедія.
« Car pour une mère qui a perdu son enfant, c’est toujours le premier jour. Cette douleur-là ne vieillit pas. Les habits de deuil ont beau s’user et blanchir:le coeur reste noir. » #NotreDame de Paris, Victor Hugo pic.twitter.com/NhF51rurA5
— Camille Lecuit (@Camille_Lecuit) 15 апреля 2019 г.
У виданні Libération фотографія Собору у вогні підписана як Notre Drame, що може перекладатися як Наша драма або Наша дама.
Notre drame – la une de Libération du mardi 16 avril 2019 pic.twitter.com/dRCIexgGZ4
— Libération (@libe) 15 апреля 2019 г.
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Світові ЗМІ також звернули свою увагу на жахливу пожежу у Нотр-Дамі.
Пожежа у Нотр-Дамі: світ оплакує знищення Собору у Парижі – з таким заголовком вийшла новина про пожежу у Соборі Паризької Богоматері на NBC News.
Видання Bloomberg написало про трагедію із заголовком Катастрофічна пожежа охопила Собор Нотр-Дам у Парижі.
До слова, сім’я французьких бізнесменів Піно виділила 100 млн євро на відбудову Собору Паризької Богоматері.