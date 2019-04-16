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Факти / Світ

Серце у попелі: реакція світових ЗМІ на пожежу в Соборі Паризької Богоматері

Ввечері 15 квітня почалася пожежа у Соборі Паризької Богоматері, яку вже вдалося загасити. Факти ICTV зібрали реакцію світової преси на цю трагедію.

Пожежа у Нотр-Дамі

Сьогодні зранку головною темою французьких газет і журналів стала пожежа у Соборі Паризької Богоматері.

Щоденна газета 20 Minutes опублікувала на першій шпальті фотографію палаючого Нотр-Даму із заголовком Наша леді в сльозах.

Католицьке видання La Croix теж написало про трагедію у матеріалі під заголовком Серце у попелі.

 

Найстаріша французька газета Le Figaro обрала заголовком для новини Паризький Нотр-Дам – трагедія.

 

У виданні Libération фотографія Собору у вогні підписана як Notre Drame, що може перекладатися як Наша драма або Наша дама.

 

Читайте: Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (ОНЛАЙН)

Світові ЗМІ також звернули свою увагу на жахливу пожежу у Нотр-Дамі.

Пожежа у Нотр-Дамі: світ оплакує знищення Собору у Парижі – з таким заголовком вийшла новина про пожежу у Соборі Паризької Богоматері на NBC News.

Видання Bloomberg написало про трагедію із заголовком Катастрофічна пожежа охопила Собор Нотр-Дам у Парижі.

До слова, сім’я французьких бізнесменів Піно виділила 100 млн євро на відбудову Собору Паризької Богоматері.

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