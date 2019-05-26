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Выборы в Европарламент: результаты экзит-полла

На выборах в Европарламент в Германии победил блок Ангелы Меркель.

Выборы в Европарламент: результаты экзит-полла

В Германии первое место на выборах в Европарламент занял альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Германии Ангелы Меркель.

По данным экзит-полла, блок Ангелы Меркель набрал 28,6% голосов. Такой результат стал худшим в истории, начиная с 1979 года, когда прошли первые выборы в Европарламент.

Второе место первые заняли Зеленые, получившие 20,9% голосов. На третьем идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 15,3%, на четвертом правопопулистская Альтернатива для Германии с 10,8%.

В Австрии лидирует партия канцлера Себастьяна Курца, она получила 34,5% поддержки.

Второе место экзит-полы отдают Социал-демократической партии Австрии, которая набирает 23,5% голосов. Третье место может занять правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) с 17,5% голосов.

Во Франции лидируют правопопулистская партия Национальное собрание Марин Ле Пен. Они набирают от 23 до 24,2% голосов. Партия действующего президента Эммануэля Макрона Республика на марше набирает от 21,9 до 22,5% поддержки.

Читайте: В ЕС стартуют выборы в Европарламент: как голосуют и кто пройдет

К слову, в день выборов в Европарламент в разных городах Бельгии произошли столкновения с полицией.

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