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Факты / Мир

В ЕС стартуют выборы в Европарламент: как голосуют и кто пройдет

23 мая в ряде европейских стран начинаются выборы в Европейский парламент.

В ЕС стартуют выборы в Европарламент: как голосуют и кто пройдет

Выборы в Европарламент сегодня стартуют в ЕС и будут проходить с 23 по 26 мая.

Начнется волеизъявление в Великобритании и Нидерландах.

В пятницу голосование проведут для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая – в Латвии, Мальте и в Словакии.

В других странах ЕС выборы пройдут в воскресенье.

Кого и на сколько выбирают

Во время выборов жители ЕС проголосуют за 751 депутата Европарламента. Количество кресел в нем распределяется примерно пропорционально числу жителей стран-членов ЕС.

Евродепутатов избирают на пять лет – до 2024 года.

Больше всего кресел получит Германия – 96 евродепутатов от 83 млн граждан. Мальта, население которой не дотягивает до 0,5 млн человек, имеет всего шесть мандатов.

Если бы Brexit состоялся 29 марта 2019 года, то в Европарламент избирали бы 705 депутатов.

Евродепутатов избирают на пять лет – до 2024 года.

Как голосуют

Евродепутатов выбирают граждане всех стран ЕС, имеющие право голоса – их около 374 млн.

Процедура выборов предусматривает систему партийных списков или систему единого передаваемого голоса (когда голосование происходит за конкретных кандидатов, а не за партии).

Голосовать имеют право около 374 млн граждан ЕС.

Минимальный порог для прохождения в Европарламент определен в пределах от 2% до 5% в избирательных округах, на которые приходится более 35 депутатских мандатов (включая государства-члены, представляющие собой единый округ).

На сегодня “порог” в 5% действует в Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Франции (для части округов), Хорватии, Чехии. Порог в 4% установили для Австрии, Италии и Швеции. Для Греции – 3%. Кипра – 1,8%.

Другие государства-члены ЕС пока не определили свой порог. Поэтому там распределяют места, исходя из процентов, полученных на выборах голосов.

Читайте: Европарламент одобрил создание совместного фонда обороны

Прогноз на выборы

Эксперты и СМИ прогнозируют, что лидерство среди фракций нового Европарламента сохранят, как и в предыдущем составе, хотя и потеряют места, Европейская народная партия и социал-демократический Прогрессивный альянс социалистов и демократов.

На третье место на выборах 2019 претендует Альянс либералов и демократов за Европу благодаря намеченному союзу с движением Ренессанс, которым руководит президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагает уменьшить количество народных депутатов.

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